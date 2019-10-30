В Приморье нашли новый вид гигантской белки-летяги, жившей 30 тыс. лет назад

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Ученые в Приморье открыли новый для науки вид гигантской белки-летяги, обитавшей в этом регионе 30 тысяч лет назад.

На территории национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае найдены костные остатки редчайшего животного возрастом около 30 тысяч лет - нового для науки вида гигантской летяги - Petaurista tetyukhensis. Костные остатки были обнаружены в пещере Сухая палеонтологами Федерального научного центра биоразнообразия Дальневосточного отделения РАН, - говорится в сообщении пресс-службы Минприроды РФ в среду.

Помимо пещеры Сухой, костные остатки данного вида в 2019 году были найдены в пещере Тетюхинской на севере Приморского края.

Как отмечают в министерстве, больше нигде в мире этот вид пока не фиксировался.

В Минприроды рассказали, что в ходе раскопок было обнаружено множество костных остатков древних животных, идентификация которых продолжается по настоящее время. Среди ярких находок оказались фрагменты зубов редкого для территории России носорога Мерка.

Доктор биологических наук Михаил Тиунов, под руководством которого проводятся раскопки, отметил, что в соседнем Китае, несмотря на большой объем палеонтологических исследований, их специалисты не находили костных остатков этого вида гигантской летяги.

"В наши дни ареалы разных видов гигантских летяг в юго-восточной Азии выглядят как "пятна" - отдельные обособленные участки. Возможно, также они жили и в прошлом, и этот вид ограничивался в основном территорией современного Приморья", - пояснил ученый.

Новый вид был описан на основе фрагмента верхней челюсти с двумя зубами, а также нескольких зубов, найденных отдельно. В строении этих костных элементов ученые нашли отличия от представителей других видов того же рода гигантских летяг.

Как и современные животные, их предки, вероятно, питались в основном листьями, фруктами и насекомыми. Размах кожных мембран этих древних животных при планировании мог достигать до полутора метров, а дистанции полетов - более 50 метров.

По мнению ученых, обнаружение костных остатков носорога Мерка и зубов гигантской летяги подтверждает, что десятки тысяч лет назад климат современного Приморья был совсем другим.

Вместе с тем, помимо данных находок, в пещере Сухой были обнаружены костные остатки медведей, барсуков, зайцев, мышей и лис - типичных представителей фауны данной местности, обитающих здесь и сегодня.

Гигантские летяги, тагуаны (лат. Petaurista, "акробат") - род грызунов семейства беличьих, населяющие тропические, обычно горные леса Юго-Восточной Азии, Тайваня, Шри-Ланки и островов Малайского архипелага. До сих пор было известно о существовании 10 видов Petaurista.