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Россиян предупредили о телефонных мошенниках, выдающих себя за следователей

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ (СКР) предостерегает россиян от участившихся попыток телефонного мошенничества со стороны лже-сотрудников госструктур, в том числе псевдо-следователей.

Как говорится в сообщении пресс-службы СКР, поступившем в среду в "Интерфакс", жители разных регионов РФ ежедневно сообщают о звонках лже-следователей и других "госслужащих".

В СКР отмечают, что мошенники сообщают гражданам, что против них якобы заведены уголовные дела по факту торговли фальсифицированными биологически активными добавками (БАД), при этом в подтверждение своих слов аферисты даже предоставляют "некие "правовые документы".

"Одновременно они (мошенники - ИФ) предлагают перечислить различные крупные суммы по платежным реквизитам для обеспечения дальнейшего возмещения причиненного морального вреда", - говорится в пресс-релизе.

Ведомство обращает внимание, что для "возмещения причиненного вреда законом предусмотрены иные правовые механизмы, которые не предполагают каких-либо взносов и переводов от потерпевших". СКР призвал немедленно сообщать о таких звонках в правоохранительные органы.

"Подобные факты тщательно проверяются в целях установления лиц, причастных к мошеннической схеме, и их привлечения к уголовной ответственности. Просим проявлять граждан бдительность, в особенности пожилых людей, которые наиболее часто подвержены телефонному мошенничеству со стороны неизвестных лиц", - сообщили в СКР.

СКР

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