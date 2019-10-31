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Экологи считают, что компании-отловщики ставят под угрозу последний выпуск из "китовой тюрьмы"

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Коалиция общественных организаций "Свободу косаткам и белухам" опасается срыва операции по выпуску последних 50 белух из "китовой тюрьмы".

"Коалиция считает, что компании-отловщики пытаются сорвать выпуск, пользуясь неопределенностью юридического статуса оставшихся белух, которая, в свою очередь, сложилась в результате бездействия некоторых государственных органов", - сообщает в пресс-релизе Коалиция.

Экологи выступили с таким заявлением после публикации Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), которые сообщили о проволочках со стороны компаний-отловщиков в подписании договоров на выкуп животных для их освобождения и выпуска в море. Документы были направлены еще 24 октября, срок для их рассмотрения истекает завтра, 31 октября.

"Такая внезапно жесткая позиция четырех компаний-отловщиков ставит под угрозу срыва освобождение последних узников "китовой тюрьмы", поскольку наступающая зима и сильные осенние шторма в регионе оставляют для перевозки животных буквально считанные дни. Это означает, что у 50 белух появилась жуткая, но реальная перспектива остаться в тесных вольерах в бухте Средняя еще на одну зиму, которая может оказаться намного холоднее предыдущей", - отмечают в Коалиции.

По их мнению, в случае отказа компаний надзорные органы должны изъять животных. Основанием для этого могут стать решения Фрунзенского районного суда Владивостока, который признал нарушение закона при вылове животных и Южно-Сахалинского городского суда о том, что разрешительная документация на вылов косаток и белух в 2018 году выдана Росприроднадзором и Росрыболовством незаконно.

Как ранее сообщалось, выпуск последних оставшихся в "китовой тюрьме" 50 белух должен состояться до 1 ноября. В среду ВНИРО сообщили о готовности к операции, но отметили, что ожидают подписания договоров на выкуп животных компаниями, отловившими и содержащими белух. Срок подписания истекает в четверг.

Запланировано, что животных выпустят в Приморье. Транспортировать к месту выпуска планируется двумя научными судами.

В 2018 году в Охотском море выловили около сотни белух и косаток для продажи в китайские океанариумы. Животных поместили в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую зоозащитники назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.

Животных из "китовой тюрьмы" в Приморье начали вывозить к месту выпуска в Хабаровском крае в конце июня.

китовая тюрьма

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