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Чиновники крымского Минздрава попали в ДТП под Москвой

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Трое чиновников министерства здравоохранения Крыма попали в ДТП в Московской области, один из них скончался, сообщил в четверг "Интерфаксу" осведомленный источник.

Предположительно, среди пострадавших может быть один из заместителей министра здравоохранения Крыма.

Крымские медики накануне опубликовали в социальных сетях информацию о том, что 29 октября погиб директор ГБУ "Крымский медицинский информационно-аналитический центр" Иван Сагайдак.

"Погиб в ДТП по дороге из аэропорта. Сидел на заднем сиденье, остальное неважно", - сообщил в фейсбуке директор одного из крымских медцентров Рустам Гильмутдинов.

Министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов отказался подтвердить или опровергнуть эту информацию агентству, отметив, что "все будет опубликовано на сайте" правительства республики.

Московская область Крым

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