Чиновники крымского Минздрава попали в ДТП под Москвой

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Трое чиновников министерства здравоохранения Крыма попали в ДТП в Московской области, один из них скончался, сообщил в четверг "Интерфаксу" осведомленный источник.

Предположительно, среди пострадавших может быть один из заместителей министра здравоохранения Крыма.

Крымские медики накануне опубликовали в социальных сетях информацию о том, что 29 октября погиб директор ГБУ "Крымский медицинский информационно-аналитический центр" Иван Сагайдак.

"Погиб в ДТП по дороге из аэропорта. Сидел на заднем сиденье, остальное неважно", - сообщил в фейсбуке директор одного из крымских медцентров Рустам Гильмутдинов.

Министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов отказался подтвердить или опровергнуть эту информацию агентству, отметив, что "все будет опубликовано на сайте" правительства республики.