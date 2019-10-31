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Пьяный волгоградец отрезал головы жене и теще и пытался покончить с собой

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Житель Волгограда задержан по подозрению в убийстве своей жены и тещи, сообщила в четверг "Интерфаксу" представитель регионального управления СКР Наталия Рудник.

По ее словам, сообщение о найденных в квартире на улице Розы Люксембург обезглавленных телах 41-летней женщины и ее 63-летней матери поступило в четверг утром. За их убийство в этой же квартире задержали пьяного 38-летнего мужчину - мужа и зятя погибших.

"По данным следствия, подозреваемый жил вместе с женой и ее матерью. Ночью между супругами произошел конфликт, в который вмешалась теща... Разъяренный мужчина схватил нож и убил женщин, а затем отчленил их головы", - сказала Рудник.

Она добавила, что о совершенном убийстве мужчина рассказал по телефону своей знакомой, та тут же приехала в квартиру и, убедившись, что это правда, сообщила о преступлении в правоохранительные органы. До приезда сотрудников правоохранительных органов мужчина попытался покончить с собой, но ему быстро оказали медицинскую помощь.

Сейчас решается вопрос об аресте задержанного.

Волгоград

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