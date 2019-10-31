Общественный совет при МВД и Первый канал проверят легальность дорожных камер-"треног"

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Общественный совет при МВД РФ вместе с Первым каналом приступил к изучению жалоб участников дорожного движения на так называемые "треноги" - передвижные установки фото- и видеофиксации, сообщил "Интерфаксу" глава совета адвокат Анатолий Кучерена.

"Прежде всего, будет уделено внимание той точке, где устанавливаются эти комплексы. Будем смотреть, какова аварийность на этих участках, существуют ли комплексные схемы организации дорожного движения в территориальных муниципальных образованиях", - , - сказал Кучерена.

Он пояснил, что в 2016 году по результатам заседания Госсовета президент дал поручение органам исполнительной власти в регионах организовать комплексные схемы дорожного движения, которыми регламентируется установка дорожных знаков, приборов фиксации и т.д. "На сегодняшний день это поручение в полном объеме фактически не выполнено, и, к сожалению, не исполняется, и в этой связи члены рабочей группы при Общественном совете МВД будут выяснять, почему и по чьей вине это происходит", - заявил Кучерена.

Он уточнил, что проект будет реализован практически во всех регионах, и на его осуществление уйдет примерно полгода. Его реализацией займутся члены рабочей группы по общественному контролю и мониторингу дорожного движения во главе с Кучереной. Он добавил, что в случае, если выявятся мошеннические действия, будет составлено обращение в прокуратуру.