BMW отзовет в РФ 4,1 тыс. автомобилей из-за подушек безопасности Takata

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Российское представительство немецкого автоконцерна BMW ООО "БМВ Руссланд Трейдинг" отзывает в РФ 4,144 тысячи автомобилей из-за неисправности в конструкции подушек безопасности японской компании Takata, уже становившихся причиной отзыва миллионных партий машин по всему миру.

Как сообщает Росстандарт, отзыву подлежат BMW третьей (E46) и пятой (E39) серий, проданные с февраля 2000 г. по май 2002 г.

Ведомство указывает на возможные неисправности в функционировании газогенератора подушки безопасности Takata. "При стандартном срабатывании подушки безопасности водителя в газогенераторе может возникнуть слишком высокое внутреннее давление. При неблагоприятных обстоятельствах газогенератор может взорваться с последующим выбросом металлических осколков из надувной подушки безопасности", - поясняет ведомство причину отзыва.

Уполномоченные представители ООО "БМВ Русланд Трейдинг" письмом или по телефону проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости доставить машину для бесплатного ремонта в ближайший дилерский центр.

Автовладельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения дилера, определить, подпадает ли их машина под отзыв. Для этого нужно сопоставить ее VIN-код с прилагаемым перечнем на сайте Росстандарта или через специализированное приложение, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на бесплатный ремонт.

Подушки безопасности японской Takata Corp. стали причиной отзыва по всему миру десятков миллионов машин различных автоконцернов - их дефекты считаются причиной гибели более 20 человек. Корпорация подала в Японии и США заявления в суд о банкротстве и объявила о планах продажи основной части своего бизнеса. В апреле 2018 г. консорциум инвесторов во главе с американской Key Safety Systems (KSS, принадлежит китайской Ningbo Joyson Electronic) завершил приобретение обанкротившейся Takata Corp. в рамках сделки объемом $1,6 млрд. Сделка не включает в себя обязательства Takata, связанные с отзывом автомобилей, которые оцениваются в $10 млрд. По данным газеты Financial Times, банкротство Takata является крупнейшим в истории автомобильного сектора Японии.