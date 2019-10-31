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СК начал проверять сообщение о похищении 15-летней девочки в Москве

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Следственный комитет начал проверку сообщений СМИ об исчезновении в Москве 15-летней девочки, которую якобы удерживают двое мужчин. Об этом сообщила пресс-служба городского управления СКР.

"Из распространенной информации следует, что 27 октября подросток ушла из дома, а через некоторое время она прислала матери сообщение о том, что ее удерживают двое мужчин, которые дают ей пить только воду", - говорится в пресс-релизе.

О том, что 29 октября мать ребенка обратилась в полицию, сообщил телеканал РЕН ТВ. По его данным, девочка окончила девять классов школы в другом городе, затем семья переехала в Москву, где девочка не училась, не работала, а ухаживала за двухмесячным братом. 27 октября девочка сказала родителям, что нашла работу у метро "Новокосино" и ушла из дома, затем прислала два сообщения после выхода из метро и перестала выходить на связь. Затем она прислала аудиосообщение с чужого номера о том, что ее удерживают двое мужчин и вместе с ней находятся еще несколько женщин.

Москва СКР

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