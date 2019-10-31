Астраханец зарегистрировал в чужой квартире 175 иностранцев

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Житель Астрахани с октября 2018 года по март 2019 года за деньги зарегистрировал 175 иностранцев в чужой пустующей квартире. На него завели уголовное дело о фиктивной постановке на иностранцев на учет, сообщила пресс-служба областного управления МВД.

Всего он подал в миграционное управление документы на граждан Азербайджана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Ирана и Гвинеи-Бисау. По версии следствия, в реальности он не собирался предоставлять им жилье. Тем самым он лишил власти возможности контролировать, как они соблюдают миграционное законодательство.