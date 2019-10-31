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В Томске закрыли дело против подростка за удар по автомобилю, сбившему его щенка

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Следственное управление СКР по Томской области прекратило уголовное дело в отношении подростка, который ударил по капоту автомобиля, задавившего его щенка, сообщает пресс-служба СКР.

В действиях подростка не обнаружено состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Отмечается, что владельцу транспортного средства причинен незначительный ущерб.

В сообщении говорится, что следствие при принятии решения руководствовалось сведениями об имущественном положении семьи автовладельца и процентного соотношения стоимости ремонта от цены автомобиля.

По данным СКР, 5 июня водитель автомобиля Nissan в гаражном комплексе насмерть задавил собаку подростка.

Мальчик, находясь в возбужденном состоянии, ударил по капоту автомобиля. Стоимость ремонта составила 14 тыс. рублей.

Изначально полиция направила дело в суд, однако СКР вернул его на дорасследование.

Томская область

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