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Замначальника ДПС по Петербургу обвинили во взятках на 1,5 млн рублей

Замначальника ДПС по Петербургу обвинили во взятках на 1,5 млн рублей
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В Петербурге предъявлено обвинение заместителю начальника 2-го отдела УГИБДД ГУ МВД региона Михаилу Александрову, который был задержан по подозрению в получении крупных взяток. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов в четверг.

Согласно сообщению, Александров отрицает свою вину. Мера пресечения полицейскому пока не избрана: в четверг Приморский районный суд Петербурга продлил срок задержания Александрова на 72 часа.

Высокопоставленный сотрудник полиции был задержан накануне в Ленинградской области в рамках расследования уголовного дела о взятках в особо крупном размере, получаемых должностными лицами УГИБДД, а также Северо-Западного межрегионального управления государственного автодорожного надзора, от предпринимателей, которые занимаются грузоперевозками на территории региона.

Как уточнила судебная пресс-служба, речь идет о трех взятках в размере 55 тыс., 450 тыс. и 1 млн 55 тыс. рублей.

Ранее в рамках расследования этого дела к уголовной ответственности были привлечены бывший заместитель начальника 3-го отдельного батальона УГИБДД, а также бывший старший государственный инспектор Северо-Западного межрегионального управления государственного автодорожного надзора. Оба фигуранта арестованы.

Следователи устанавливают других участников преступной группы.

В то же время в ГУ МВД по региону проводят служебную проверку.

2-й отдел УГИБДД ГУ МВД региона курирует деятельность дорожно-патрульной службы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Петербург ГИБДД Михаил Александров

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