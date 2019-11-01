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Энергетики полностью восстановили электроснабжение в Тверской области

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Энергетики утром в пятницу завершили аварийно-восстановительные работы в Тверской области, где из-за мокрого снега и шквалистого ветра были обесточены дома 33 тыс. жителей, сообщает Минэнерго РФ.

"1 ноября в 5:52 электроснабжение бытовых потребителей, отключенных в сетях 6-35 кВ, восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ураганный ветер силой до 26 м/с, обрушившийся с вечера 27 октября на Центральную Россию и Поволжье, стал причиной нарушений электроснабжения в ряде регионов операционной деятельности "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье".

Тверская область

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