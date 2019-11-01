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Жильцов новосибирского дома эвакуировали из-за дымовой шашки

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Зажженная дымовая шашка привела к эвакуации жильцов из 17-этажного дома в Кировском районе Новосибирска в ночь на пятницу, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о задымлении поступило в 22:32 по Москве в четверг (02:23 по местному времени в пятницу), сработала автоматическая пожарная сигнализация. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения признаков горения не обнаружено, присутствовало незначительное задымление в подъезде.

"В результате проведенной разведки в пассажирском лифте сотрудники МЧС России обнаружили дымовую шашку "Заслон". До прибытия подразделения пожарной охраны из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек, из них 4 ребенка, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

В МЧС отмечают, что ночное хулиганство привело к тому, что семь единиц специализированной техники и 25 человек личного состава были привлечены, по сути, на ложный вызов. "В результате подобных поступков, реально нуждающиеся в помощи люди могут своевременно ее не получить", - говорится в сообщении.

Новосибирская область

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