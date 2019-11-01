Первый в России трамвай на водородном топливе испытают в Петербурге

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Первый в России трамвай, работающий на водородных топливных элементах, проедет в пятницу, 1 ноября, в рамках испытаний по Московскому проспекту Петербурга, сообщает пресс-служба администрации губернатора Северной столицы.

"Состоятся ходовые испытания действующего макета трамвая ЛМ-68М, оснащенного водородными топливными элементами, - разработки петербургских инженеров", - говорится в сообщении.

Проект по созданию действующего трамвая на водородном топливе был задуман в 2016 году на форуме SmartTRANSPORT и реализуется государственным предприятием "Горэлектротранс" совместно с филиалом "ЦНИИ СЭТ" ФГУП "Крыловский государственный научный центр", добавляют в пресс-службе.

В 2016 году директор "Горэлектротранса" Василий Остряков сообщал, что предприятие рассматривает возможность применения инновационных водородных батарей для петербургских троллейбусов и трамваев. Он отмечал, что в Японии налажено производство автомобилей Toyota и Honda с водородными батареями, топливо для 1 км их хода обходится в 10 центов, они проходят 600 км без подзарядки. По его словам, производители из Китая, где уже тогда был создан трамвай на водородных батареях, предлагали предприятию свои образцы, но "Горэлектротранс" отказался, желая использовать российские наработки.