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"КАМАЗ" сменил главного конструктора

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Новым главным конструктором ПАО "КАМАЗ" - директором научно-технического центра (НТЦ) - назначен 45-летний Евгений Макаров, он вступил в должность в пятницу, сообщило корпоративное издание автозавода "Вести КАМАЗа".

Занимавший эту должность с 1995 года 67-летний Данис Валеев переходит на должность советника гендиректора "КАМАЗ".

Согласно информации корпоративного издания, Макаров в декабре 2005 года был принят на работу в департамент проектирования автомобильной техники НТЦ "КАМАЗа" на должность заместителя главного конструктора по новым разработкам автомобильных агрегатов и спецтехники.

"С этого времени Евгений Геннадьевич (Макаров - ИФ) руководит самыми главными проектами НТЦ, включая "Перспективные автомобили КАМАЗ" и "Реинжиниринг автопроизводства", - отмечается в публикации.

Евгений Макаров Данис Валеев КАМАЗ

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