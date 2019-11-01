Сахалинских чиновников обяжут отвечать на комментарии в соцсетях

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Администрация Сахалинской области обяжет чиновников реагировать на просьбы, вопросы и сообщения, которые поступают им через соцсети. Такие правила разработали по поручению губернатора Валерия Лимаренко, в них учли пожелания населения. Правила вступят в силу 4 ноября, сообщила пресс-служба правительства региона.

Сам губернатор планирует немедленно "запускать в работу" все сообщения, которые будет получать через инстаграм, фейсбук, "Одноклассники" и "ВКонтакте", и отвечать пользователям. Профильным ведомствам будет отведено 24 часа на ответ, тогда как на официальные оффлайн-запросы они должны ответить в течение 30 дней.

По пожеланиям сахалинцев, на сайте губернатора и правительства опубликуют список всех официальных аккаунтов, чтобы люди не писали на фейковые страницы. Предложение обязать чиновника публиковать ответ открыто, а не через личные сообщения, также было поддержано для вопросов, которые не носят личный характер. Ответы по проблемам, затрагивающим интересы многих, будут публиковаться на сайтах профильных министерств или районных администраций.

Этот аспект работы будет учитываться при оценке эффективности работы чиновников (KPI).



С 4 октября новую систему работы с населением введут в тестовом режиме, через три месяца она будет обязательной для всех.