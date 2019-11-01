В Красноярске создали биополимеры для медицины без вредных побочных эффектов

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Красноярские ученые подобрали биополимер для стентов, при контакте с которым у клеток крови не наблюдается негативных эффектов, сообщает издание СО РАН "Наука в Сибири" со ссылкой на Красноярский научный центр. Стент — специальный каркас, который помещается в просвет полых органов человека или животного, например, коронарных сосудов сердца или желчного протока, и обеспечивает расширение участка, суженного патологическим процессом.

"Биоразлагаемые и биосовместимые изделия должны существенно облегчить лечение атеросклероза. Масштабное исследование поддержано Российским научным фондом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти конструкционные материалы обладают биосовместимостью и биоразрушаемостью, что открывает практически безграничные перспективы для практических применений, в том числе в регенеративной медицине.

Задача возникла в ответ на ряд медицинских проблем при традиционном стентировании сосудов (медицинское оперативное вмешательство, проводимое с целью установки стента - ИФ), поскольку при установке стента, который изготавливают путем лазерной нарезки тончайших стальных трубочек, существует риск повторного сужения сосуда в том же месте, поскольку инородное тело раздражает сосуд.

Удалить вросший стальной стент после того, как необходимость в нем отпала, нельзя, поэтому ученые во всем мире разрабатывают биоразлагаемые конструкции.

Изделия из этих биополимеров способны сохранять форму, которую им придают исследователи, то есть из них можно изготавливать различные сложные имплантаты и объемные изделия для тканевой инженерии.

Биоразлагаемые полимеры получают путем микробиологического биосинтеза - процесса, в ходе которого специфические бактерии накапливают вещество внутри своих клеток: для биосинтеза полимеров у бактерий есть специальный фермент, который и соединяет отдельные органические молекулы в длинные цепочки.

В рамках проекта, поддержанного Российским научным фондом, красноярские ученые приступили к разработке индивидуальных покрытий для сосудистых стентов. Их используют после инфарктов миокарда и для избавления пациентов от стенокардии.

Биополимеры красноярских ученых не отторгаются живыми тканями, изменяя структуру полимера при его биосинтезе, исследователи могут регулировать срок жизни изделия в организме, его гибкость и упругость, и рельеф поверхности.

Отмечается, что в случае атеросклероза биополимер, влияя на активность клеток сосудистой стенки, может препятствовать повторному образованию атеросклеротических бляшек.

"Наша задача довести исследование до такой стадии, когда для человека, страдающего атеросклерозом конкретной стадии и имеющего определенные сдвиги в гомеостазе, можно будет рекомендовать состав материала для покрытия биоразрушаемого стента. "Идеальный" материал позволит пораженным сосудам сердца заживать без следа того, что в них когда-то были бляшки. Впоследствии этот материал можно будет использовать для производства всего стента целиком, и даже для более сложных имплантатов, например, фрагментов сосудов, клапанов и целого сердца", - отмечает руководитель работ, завкафедрой медицинской биологии Сибирского федерального университета, главный научный сотрудник Института биофизики Екатерина Шишацкая.