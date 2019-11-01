Прокуратура Казани обвинила отловщиков в жестоком убийстве бродячих собак

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Прокуратура Казани установила, что компания, которая получила подряд мэрии на отлов и умерщвление агрессивных или больных бездомных собак, убивает их необоснованно жестоко. Ведомство потребовало от МВД возбудить уголовное дело, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В надзорном ведомстве напомнили, что в компании "Ветдом" должны были умерщвлять собак гуманно. Однако ее сотрудники применяли препарат "Адилин", который вызывает медленную и мучительную смерть из-за постепенной парализации периферийной и дыхательной мускулатуры, отмечается в сообщении. Также прокуроры выявили случаи необоснованных убийств собак.