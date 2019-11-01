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Диспетчера теплосети будут судить за гибель посетителей кафе "Типичный Питер"

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд рассмотрит дело диспетчера компании "Теплосеть Санкт-Петербурга". Евгения Емельянова обвиняют в связи с гибелью двух посетителей кафе "Типичный Питер", которые получили ожоги при прорыве трубы с кипятком осенью прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Расследование дело завершено, прокуратура Адмиралтейского района утвердила обвинительное заключение. Емельянову вменяют нарушение правил безопасности при проведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. По версии следствия, он нарушил правила безопасности при включении в работу ранее отключенного участка тепломагистрали, сообщили в СК. В результате этого давление в трубе резко повысилось, произошел гидроудар и трубу разорвало под домом 20 на Измайловском проспекте.

Авария произошла 28 сентября 2018 года. Вырвавшаяся из трубы горячая вода размыла грунт и попала в подвальное помещение, где находится кафе "Типичный Питер". В тот момент там были посетители. Два человека получили термические ожоги 100% поверхности тела и погибли на месте.

Емельянову обвинения по этому делу предъявили в январе 2019 года. Его защита указывала, что труба давно была прогнившей, к ее разрыву привела давняя коррозия и что между его действиями и гибелью людей нет прямой связи.

Типичный Питер Петербург Теплосеть Санкт-Петербурга Евгений Емельянов СКР

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