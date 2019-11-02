Три человека погибли из-за взрыва на танкере в порту Находки

Установить причину взрыва пока не удалось

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Хлопок на танкере "Залив Америка" в Находке привел к гибели трех человек, еще один пострадал, сообщили агентству "Интерфакс" в морском спасательно-координационном центре Владивостока в субботу.

"На танкере произошел хлопок, пока неясного происхождения. Есть сведения о трех погибших. На месте работают спасатели. Пока мало информации", - сообщил собеседник агентства.

На борту судна, которое находилось в рейде у мыса Астафьева, было девять человек. К танкеру направлены два портовых буксира, также готовят спасателей. О пожаре на судне не сообщается.