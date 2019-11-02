Поиск

Более 30 детей отравились в отеле в Казани

Более 30 детей отравились в отеле в Казани
Фото: Vostock-photo

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Массовое отравление детей произошло в казанском отеле "Кристалл". Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по Татарстану.

Пострадали дети в возрасте от 6 до 10 лет, шесть из них были госпитализированы. По предварительным данным, все пострадавшие дети питались в ресторане отеля.

При этом в пресс-службе минздрава Татарстана сообщили "Интерфаксу", что к врачам обратились 16 детей с жалобами на боли в животе и рвоту.

"В Республиканскую клиническую инфекционную больницу были доставлены шесть детей, из них три ребенка госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. На утро 2 ноября состояние детей ближе к удовлетворительному", - сказал представитель министерства.

СМИ выяснили, что дети приехали в Казань на детский футбольный турнир.

Казань

Новости

Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне

Что случилось этой ночью: суббота, 2 ноября

Тела двоих погибших подняли из воды после взрыва на танкере в порту Находки

Тела двоих погибших подняли из воды после взрыва на танкере в порту Находки

Три человека погибли из-за взрыва на танкере в порту Находки

Садовничий впервые прокомментировал дело аспиранта МГУ Мифтахова

Садовничий впервые прокомментировал дело аспиранта МГУ Мифтахова

Что произошло за день: пятница, 1 ноября

Двигатель у SSJ 100 "Ямала" отказал из-за попавшей в турбину птицы

Двигатель у SSJ 100 "Ямала" отказал из-за попавшей в турбину птицы

Аварийный SSJ 100 сел в Тюмени

Двигатель отказал у Superjet 100 над Тюменью

Двигатель отказал у Superjet 100 над Тюменью

Переход всех грузовых вагонов на кассетные подшипники отложили

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');