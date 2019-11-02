Более 30 детей отравились в отеле в Казани

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Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Массовое отравление детей произошло в казанском отеле "Кристалл". Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по Татарстану.

Пострадали дети в возрасте от 6 до 10 лет, шесть из них были госпитализированы. По предварительным данным, все пострадавшие дети питались в ресторане отеля.

При этом в пресс-службе минздрава Татарстана сообщили "Интерфаксу", что к врачам обратились 16 детей с жалобами на боли в животе и рвоту.

"В Республиканскую клиническую инфекционную больницу были доставлены шесть детей, из них три ребенка госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. На утро 2 ноября состояние детей ближе к удовлетворительному", - сказал представитель министерства.

СМИ выяснили, что дети приехали в Казань на детский футбольный турнир.