Энергетики восстановили электроснабжение в Чечне

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Энергетики восстановили энергоснабжение в Чеченской республике, где в субботу утром из-за отключения выключателя на подстанции "Самашки" без электричества остались более 60 тыс. человек.

Как рассказали в Минэнерго РФ, в 09:14 аварийно-восстановительные работы были завершены. На подстанции включен выключатель 35 кВ трансформатора Т-2 и всем потребителям подано напряжение.

Ранее со ссылкой на министерство сообщалось, что в 7:20 субботы на подстанции 110 кВ "Самашки" отключился выключатель 35 кВ. Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей Ачхой-Мартановского района - около 60 тыс. 300 человек.

Мощность отключенных потребителей составила 12 МВт.