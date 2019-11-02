В Ленинградской области школьник получил ножевое ранение в драке

По данным следователей, конфликт произошел между двумя четырнадцатилетними подростками

Фото: YAY/ТАСС

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Следователи Ленинградской области проводят проверку в связи с ножевым ранением школьника, полученным им в результате драки со сверстником.

Как сообщает пресс-служба областного управления СКР в субботу, ссора между двумя 14-летними подростками произошла накануне вечером в Кудрово. В ходе конфликта оба несовершеннолетних получили телесные повреждения: один госпитализирован с травмами головы и лица, другой - с проникающим колото-резаным ранением живота, которое ему ножом нанес оппонент.

Пострадавшие в больнице, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное, сообщили в СКР.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства и мотивы происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Информированный источник уточнил "Интерфаксу", что оба молодых человека учатся в одной школе, в восьмом классе.