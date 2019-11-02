Сахалин вслед за Камчаткой окажется во власти циклона

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Дождь, мокрый снег и сильный ветер прогнозируются на Сахалине в ближайшие сутки, сообщает региональный главк МЧС России со ссылкой на данные синоптиков.

Как рассказали в ведомстве, осадки, усиление ветра до 22 м/с ожидаются в воскресенье на территории Охинского, Ногликского, Александровск-Сахалинского, Тымовского и Смирныховского районов.

Экстренное предупреждение направлено в муниципалитеты. На местах в режим оперативного реагирования приведены силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий ухудшения погодных условий.

Ранее сообщалось, что в субботу во власти циклона, который пришел со стороны Охотского моря, оказалась Камчатка, где структуры МЧС накануне были переведены в режим повышенной готовности.