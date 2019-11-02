Поиск

Сахалин вслед за Камчаткой окажется во власти циклона

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Дождь, мокрый снег и сильный ветер прогнозируются на Сахалине в ближайшие сутки, сообщает региональный главк МЧС России со ссылкой на данные синоптиков.

Как рассказали в ведомстве, осадки, усиление ветра до 22 м/с ожидаются в воскресенье на территории Охинского, Ногликского, Александровск-Сахалинского, Тымовского и Смирныховского районов.

Экстренное предупреждение направлено в муниципалитеты. На местах в режим оперативного реагирования приведены силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий ухудшения погодных условий.

Ранее сообщалось, что в субботу во власти циклона, который пришел со стороны Охотского моря, оказалась Камчатка, где структуры МЧС накануне были переведены в режим повышенной готовности.

Сахалин Камчатка МЧС

Новости

После убийства ребенка в Нарьян-Маре арестован охранник детсада

В Ленинградской области школьник получил ножевое ранение в драке

В Ленинградской области школьник получил ножевое ранение в драке

Инцидент с танкером в Находке не повлиял на его герметичность

Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне

Более 30 детей отравились в отеле в Казани

Более 30 детей отравились в отеле в Казани

Что случилось этой ночью: суббота, 2 ноября

Тела двоих погибших подняли из воды после взрыва на танкере в порту Находки

Тела двоих погибших подняли из воды после взрыва на танкере в порту Находки

Три человека погибли из-за взрыва на танкере в порту Находки

Садовничий впервые прокомментировал дело аспиранта МГУ Мифтахова

Садовничий впервые прокомментировал дело аспиранта МГУ Мифтахова

Что произошло за день: пятница, 1 ноября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');