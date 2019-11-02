Трое детей провалились под лед в Башкирии, один из них погиб

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Один ребенок погиб, провалившись под лед в Нуримановском районе Башкирии, еще двое детей доставлены в больницу, сообщила пресс-служба республиканского ГУ МЧС в субботу.

Как рассказали в пресс-службе, сообщение о том, что под лед провалились трое детей поступило в 13:43 по Москве. По прибытии спасателей было установлено, что детей из воды вытащил отец. Им оказана первая помощь. Двое детей 2016 и 2014 года рождения были доставлены в больницу. К сожалению, одного ребенка 2012 года рождения спасти не удалось, отметили в МЧС.

В настоящий момент с родителями детей работает психолог.

Сообщается, что малышей в воде заметили местные жители и рассказали об этом их родителям.