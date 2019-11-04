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Три человека погибли при столкновении легковушки с трактором в Приморье

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Двое взрослых и ребенок погибли в дорожной аварии на трассе Хабаровск - Владивосток, сообщила в понедельник пресс-служба УМВД Приморья.

В Спасском районе Приморья 28-летний водитель легкового автомобиля Toyota Prius, ехавший в сторону Хабаровска, столкнулся с трактором, двигавшемся в попутном направлении. Как рассказали в пресс-службе, в результате удара травмы, не совместимые с жизнью, получили водитель и пассажиры Toyota: 24-летняя женщина и 4-х летний мальчик.

По данным УМВД, водителя иномарки в этом году дважды привлекали к административной ответственности за превышение скорости.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии.

Приморье Хабаровск Владивосток

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