Эксперт назвал Киев безответственным партнером на фоне срыва разведения сил

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Очередной отказ Киева от разведения в Петровском подтверждает оценку Украины как недобросовестного и безответственного партнера с которым нельзя вести полноценный и конструктивный диалог, считает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Если Киев не в состоянии обеспечить отвод сил на одном давно уже согласованном участке, то лишний раз подтверждается уверенность, что ему нельзя доверять", - сказал эксперт.

По его словам, своевременное разведение сил на пилотных участках могло стать важным сигналом о реальной готовности Украины разрешить конфликт мирным путем.

"Это не только сигнал к началу саммита "Нормандской четверки", это еще и наглядный показатель того, является ли Украина в принципе способной осуществлять со своей стороны процесс мирного урегулирования", - сказал эксперт.

В понедельник ДНР предприняла очередную попытку развести вооружения в Петровском. Ополченцы подали сигнал о готовности к разведению, однако ответа со стороны украинских военных не последовало.