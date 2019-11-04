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В Самаре вынуждено сел самолет из-за плохого самочувствия пассажира

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Самолет "Санкт-Петербург - Ургенч" в понедельник совершил вынужденную посадку в самарском международном аэропорту "Курумоч" из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

Как рассказал собеседник агентства, по прибытии борт встречал реанимационный автомобиль и карета скорой помощи.

По его словам, пассажиру оказали необходимую медицинскую помощь и оперативно госпитализировали в одну из городских больниц.

Со своей стороны, в пресс-службе Куйбышевской транспортной прокуратуры агентству сообщили, что планируемое время вылета самолета Boeing 752 рейса 638 в конечную точку - 16:00 (15:00 по Москве).

По данным прокуратуры, у пассажира, почувствовавшего себя плохо, врачи установили повышенное артериальное давление. Как отметил собеседник агентства, со слов пассажира, у него имеется онкозаболевание.

Петербург Узбекистан Самара

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