День народного единства в России прошел без серьезных нарушений порядка

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Более 16 тысяч сотрудников полиции обеспечили безопасность во время празднования Дня народного единства в городах России, существенных нарушений порядка не допущено, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Существенных нарушений общественного порядка не допущено. В некоторых регионах страны праздничные торжества продолжаются", - заявила она.

По словам Волк, в 1412 населенных пунктах России прошли более 1 900 праздничных мероприятий.

День народного единства с 2005 года отмечается в России 4 ноября.