Пожар в дата-центре стал причиной сбоев в работе "ВКонтакте"

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Причиной сбоев сервисов "ВКонтакте" стал пожар в дата-центре, говорится в сообщении, опубликованном в группе "Команда ВКонтакте".

"Несколько часов назад в нашем партнерском дата-центре случилось возгорание, оно вызвало серьезные проблемы с энергоснабжением. Под ударом оказалась критическая часть серверов, которые обеспечивают работу основных продуктов ВКонтакте - например, мессенджера и ленты новостей", - отмечается в сообщении.

Разработчики объяснили, что проблема оказалась настолько серьезной, что специалистам пришлось выехать в сам дата-центр. Подача электричества была восстановлена, а вышедшее из строя оборудование было заменено.

"Сейчас большинство сервисов работает стабильно. Мы анализируем ход и причины этого сложного сбоя и устраняем оставшиеся последствия", - поясняют разработчики.

Проблемы в работе сервисов социальной сети "ВКонтакте" возникли вечером в понедельник. Пользователи жаловались на проблемы с обменом сообщениями и загрузкой сайта, а некоторым не удавалось зайти в свой профиль.