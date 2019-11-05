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Двое детей и женщина погибли при пожаре в Башкирии

Еще три человека пострадали

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Женщина и двое детей погибли при ночном пожаре в Татышлинском районе Башкирии, трое взрослых получили ожоги, сообщает во вторник пресс-служба республиканского главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что после ликвидации огня были обнаружены тела женщины 1990 года рождения и двоих детей 2011 и 2017 годов рождения. Кроме того, при пожаре пострадали трое взрослых мужчин, они госпитализированы.

Причина пожара устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа, эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.

Башкирия

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