В Бурятии произошло два землетрясения

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - В Курумканском районе Бурятии в тайге были зафиксированы два подземных толчка с разницей в 14 часов, сообщил Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, первый толчок магнитудой 4,2 был зафиксирован в понедельник в 18:30 по местному времени (13:30 по Москве) в точке с координатами 54.87 градусов северной широты 111.67 восточной долготы. Землетрясение интенсивностью 5 баллов ощутили жители поселка Улюнхан в 42 км от эпицентра; 4-5 баллов - поселков Алла, Майский, Варваринский, Арзгун.

Второй толчок магнитудой 3,5 произошел во вторник в 08:32 (03:32 по Москве) в точке с координатами 54.85 северной широты 111.73 восточной долготы. В населенных пунктах землетрясение не ощущалось.