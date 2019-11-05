Эксперты выяснили, что сбои в интернете ежедневно затрагивают около трети россиян

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Почти треть (29%) россиян ежедневно сталкиваются с проблемами при загрузке страниц в интернет, пишет во вторник "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование информационно-аналитического агентства TelecomDaily.

Агентство пришло к таким выводам, опросив более 1,5 тыс. интернет-пользователей из разных регионов России. В результате также выяснилось, что сложности с загрузкой страниц регулярно испытывают 72% российских интернет-пользователей, 43% отмечают сбои несколько раз в неделю.

Готовность россиян ждать загрузки страницы зависит от размещенного на ней контента. Например, 35% участников опроса TelecomDaily согласны ждать загрузки видео до 6 секунд, тогда как страницы с текстом и изображениями новостных и развлекательных порталов 53% пользователей при проблеме с загрузкой покинут сразу, а 21%, возможно, не станут посещать повторно.

С этой точки зрения больше всего проблем у интернет-магазинов, так как они теряют выручку из-за подобных сбоев. В случае проблем с загрузкой страниц таких сайтов согласны ждать только 36% пользователей, тогда как 33% закроют страницу и начнут искать другой магазин. Кроме того, 28% респондентов говорят, что при медленной загрузке вероятность покупки уменьшится, а 16% допускают, что не вернутся в магазин, при загрузке страницы которого возникли сбои. Медленная загрузка страниц действительно может привести к оттоку клиентов и снизить выручку, подтверждает директор по ИТ интернет-магазина Wildberries Андрей Ревяшко.

Операторы связи называют разные потенциальные источники проблем при загрузке страниц в интернете. Среди них может быть уровень сигнала базовой станции, ее загруженность и связанность цепи оператора с ресурсом, откуда поступает контент, поясняет представитель Tele2.

Кроме того, влияет загруженность серверов контент-провайдера и даже само пользовательское устройство. С учетом множества факторов, которые могут стать причиной сбоев в интернете, было бы неверно считать оператора единственным виновником подобного рода проблем, подчеркнули в компании.

В "МегаФоне", в свою очередь, заявили, что чаще всего на скорость загрузки страниц влияют их дизайн и верстка, с чем оператор ничего поделать не может. В "Вымпелкоме" пояснили, что скорость загрузки напрямую зависит от объема контента на странице. "Если это фильмы или иной тяжелый контент в несколько гигабайт, то время загрузки может увеличиться даже при максимально возможных скоростях соединения",— отметил представитель компании.