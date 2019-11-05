При пожаре на ферме под Саратовом погибли около 10 тысяч кроликов

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Пожар на частной кроличьей ферме в Энгельсском районе Саратовской области привел к гибели около 10 тысяч животных, сообщила агентству "Интерфакс" пресс-секретарь ГУ МЧС региона Наталия Куличенкова.

Пожар произошел в 1:00 по московскому времени в селе Голубьевка. Там загорелось одноэтажное железобетонное здание на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сказала она.

В 4:25 по Москве возгорание было ликвидировано. Людей на ферме не было. Спасти животных не удалось.