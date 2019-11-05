В Петербурге на экс-владельца особняка начала XX века завели уголовное дело

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело в отношении бывшего собственника особняка Веге на Октябрьской набережной - ОАО "НПФ "Пигмент".

Как сообщила пресс-служба городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) во вторник, дело возбуждено по статье "нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия" в связи с нанесением ущерба особняку Веге, который является объектом культурного наследия регионального значения.

В комитете отмечают, что "НПФ "Пигмент" являлся собственником объекта с декабря 2011 по декабрь 2017 годов. Владелец обязался до ноября 2014 года выполнить работы по консервации здания, провести обследование технического состояния и до августа 2015 года представить на согласование в КГИОП проект, а до августа 2017 года выполнить работы по ремонту и реставрации. Требования не были выполнены. КГИОП дважды устанавливал факт причинения ущерба памятнику из-за бездействия владельца здания.

По данным комитета, с января 2018 года собственником объекта является ООО "СЭТЛ СИТИ". В особняке проведены первоочередные и противоаварийные работы. В сентябре 2019 года КГИОП согласована проектная документация "Реставрация и приспособление для современного использования", разработанная по заказу "СЭТЛ СИТИ". Компания планирует разместить в здании свои офисы.

Трехэтажный особняк построен в 1900-1902 годах для владельца Киновиевского ультрамаринового завода, промышленника Георгия Веге. Автор здания не установлен. Фасад дошел до настоящего времени в значительно искаженном виде, но сохранились подлинные интерьеры, решенные в характере эклектики. Художественную ценность имеют ряд парадных помещений второго этажа, вестибюль, парадная лестница.

В январе 2018 года сообщалось о планах строительной компании Setl City (входит в Setl Group) вложить около 20 млрд рублей в строительство жилого комплекса на Октябрьской набережной Петербурга, на участке бывшего завода "Пигмент" площадью 25,7 га. Отмечалось, что на участке находятся два объекта культурного наследия XIX-XX веков: производственное здание с дымовой трубой Киновиевского ультрамаринового завода и особняк Г.И.Веге