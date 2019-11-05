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Финансовому директору "Роскосмоса" запретят заниматься бизнесом

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - "Роскосмос" планирует расширить список должностей, на которых работникам госкорпорации запрещено заниматься бизнесом и работать на иностранные государства.

Проект соответствующего приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документу, к списку должностей, при работе на которых действуют запреты, предусмотренные пунктами 1-4 и 7-11 части четвертой 349 статьи Трудового кодекса, добавится главный финансовый директор, руководитель службы, управляющий делами, директор центра и ряд других должностей.

В соответствующих частях ТК содержатся запреты на предпринимательскую деятельность, нахождение в составе органов управления иностранных некоммерческих организаций, использование должностных полномочий в интересах политических партий, а также работа на иностранные государства без письменного разрешения руководства госкорпорации.

В сентябре 2019 года сообщалось, что должность главного финансового директора "Роскосмоса" занял Юрий Росляк, бывший сенатор, в 1995-2010 гг. занимавший должность заместителя главы Москвы.

В действующей версии списка, данные запреты распространяются на обычных заместителей главы госкорпорации, а также первого зама и статс-секретаря "Роскосмоса", исполнительных директоров, советников гендиректора, председателя научно-технического совета, главного бухгалтера и ряда других должностей.

В списке отсутствует должность главы "Роскосмоса", однако запрет на данные виды деятельности для него установлен специальным постановлением правительства.

Роскосмос

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