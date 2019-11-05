Три человека погибли в сгоревшей бытовке в центре Выборга

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Пожарные нашли тела троих человек в сгоревшей бытовке в Выборге.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ленинградской области, сообщение о пожаре на Крепостной улице Выборга поступило около 5:00 вторника. Горела бытовка на площади 10 кв. м. Возгорание ликвидировали в течение получаса.

После пожара в хозяйственной постройке были обнаружены тела троих мужчин. Следователи осмотрели погибших, видимых признаков насильственной смерти не обнаружили, отмечают в ведомстве.

По предварительной информации, в доме собирались лица, ведущие асоциальный образ жизни, злоупотребляющие спиртными напитками. Проводится доследственная проверка, устанавливаются личности погибших и причины пожара.