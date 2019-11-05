Поиск

Три человека погибли в сгоревшей бытовке в центре Выборга

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Пожарные нашли тела троих человек в сгоревшей бытовке в Выборге.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ленинградской области, сообщение о пожаре на Крепостной улице Выборга поступило около 5:00 вторника. Горела бытовка на площади 10 кв. м. Возгорание ликвидировали в течение получаса.

После пожара в хозяйственной постройке были обнаружены тела троих мужчин. Следователи осмотрели погибших, видимых признаков насильственной смерти не обнаружили, отмечают в ведомстве.

По предварительной информации, в доме собирались лица, ведущие асоциальный образ жизни, злоупотребляющие спиртными напитками. Проводится доследственная проверка, устанавливаются личности погибших и причины пожара.

Ленинградская область Выборг

Новости
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

В Кремле не увидели проблем с ходом расследования "дела Голунова"

В Кремле не увидели проблем с ходом расследования "дела Голунова"

"Дилетантские чтения" о пакте Молотова-Риббентропа пройдут в музее "Бункер 703"

Лев Пономарев рассказал о будущем движения "За права человека"

Лев Пономарев рассказал о будущем движения "За права человека"

Комиссия по борьбе со лженаукой нашла псевдонаучные публикации у шести кандидатов в академики

Комиссия по борьбе со лженаукой нашла псевдонаучные публикации у шести кандидатов в академики

Суд отпустил из СИЗО коллектора, подозреваемого в краже данных клиентов Сбербанка

В суд повторно направлено дело о подготовке теракта на концерте Киркорова

В суд повторно направлено дело о подготовке теракта на концерте Киркорова

Эксперты выяснили, что сбои в интернете ежедневно затрагивают около трети россиян

Альфа-банк подтвердил утечку данных клиентов

Альфа-банк подтвердил утечку данных клиентов

В Госдуме предложили ограничивать число разрешений на такси

"Подружка" запланировала увеличить сеть магазинов в четыре раза после сделки с "Л’Этуаль"

"Подружка" запланировала увеличить сеть магазинов в четыре раза после сделки с "Л’Этуаль"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');