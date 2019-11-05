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ЦБ РФ выпустит "мультяшные" монеты с цветным покрытием

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Банк России 5 ноября выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 1 рубль, посвященную Ростехнадзору, а также серебряную монету номиналом 3 рубля и монету из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей (в том числе с цветным покрытием) из серии "Российская (советская) мультипликация", сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

Серебряные монеты номиналом 1 рубль содержат 7,78 грамма драгметалла, их тираж - 3 тыс. штук. Все выпускаемые серебряные монеты изготовлены из сплава 925-й пробы.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение геральдического знака - эмблемы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора).

Выпускаемые монеты мультипликационной серии посвящены мультфильму "Дед Мороз и лето", сцены из которого изображены на обороте монет. Монеты этой серии номиналом 3 рубля содержат 31,1 грамма драгметалла, их тираж - 3 тыс. штук.

Монеты номиналом 25 рублей из недрагоценных металлов выпускаются общим тиражом 500 тыс. штук, в том числе 50 тыс. штук - с цветным покрытием.

ЦБ РФ

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