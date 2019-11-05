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Пятеро детей попали в больницу после пожара в жилом доме в Казани

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Пятеро детей пострадали в результате пожара в многоэтажном доме в центре Казани в понедельник.

Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану уточнила, что все пятеро детей госпитализированы с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения".

Информация о пожаре в квартире на 4 этаже дома в Вахитовском районе поступила в МЧС в 9:44. Огонь потушили спустя 38 минут. Причина пожара устанавливается.

Отмечается, что с помощью высотной спецтехники из окон спасли пять человек, из них трое детей. Всего спасены 28 человек, из них 13 детей. Еще 20 человек вышли самостоятельно.

В пресс-службе Минздрава Татарстана сообщили об 11 пострадавших. Из них пять детей в состоянии средней степени тяжести доставлены в ДРКБ. Двое взрослых доставлены в больницу №7 Казани. Остальным помощь оказали на месте.

Казань Татарстан

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