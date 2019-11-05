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Власти Хакасии заявили о сокращении числа детдомов в регионе до двух

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - В Хакасии из-за активного пристройства сирот в приемные семьи "стремительно сокращается" количество детских домов. Скоро будет закрыт Абазинский детдом, тогда в республике их останется два - в Черногорске и Саяногорске. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

После закрытия Абазинского детского дома чиновники пообещали не оставить без работы 24 его сотрудников. Также они решают, что разместится в этом здании.

В 2007 году в детских домах республики было 1200 детей, а сейчас - только 112. За одиннадцать лет в приемные семьи перешли больше 2900 сирот.

Хакасия Абазинский детдом Черногорск Саяногорск

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