Власти Хакасии заявили о сокращении числа детдомов в регионе до двух

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - В Хакасии из-за активного пристройства сирот в приемные семьи "стремительно сокращается" количество детских домов. Скоро будет закрыт Абазинский детдом, тогда в республике их останется два - в Черногорске и Саяногорске. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

После закрытия Абазинского детского дома чиновники пообещали не оставить без работы 24 его сотрудников. Также они решают, что разместится в этом здании.

В 2007 году в детских домах республики было 1200 детей, а сейчас - только 112. За одиннадцать лет в приемные семьи перешли больше 2900 сирот.