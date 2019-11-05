Экс-полицейского в Петербурге осудили за разглашение гостайны через мессенджер

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор бывшему полицейскому, признанному виновным в разглашении государственной тайны, сообщает объединенная пресс-служба городских судов во вторник.

По данным пресс-службы, Павел Селиверстов приговорен к одному году условного заключения. Кроме того, ему в течение года запрещено заниматься деятельностью, связанной с доступом к государственной тайне.

Отмечается, что дело слушалось в закрытом режиме, суд оглашал вводную и резолютивную части приговора.

По данным СМИ, Селиверстов является бывшим сотрудником полиции. Его обвиняли в том, что он через мессенджер сообщил своему знакомому засекреченные сведения. На эту переписку вышли сотрудники омского управления ФСБ, где до переезда в северную столицу проживал Селиверстов.