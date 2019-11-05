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Участников Pussy Riot задержали в Москве на концерте Scorpions

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Двух участников группы Pussy Riot - Петра Верзилова и Веронику Никульшину - задержали на концерте немецкой рок-группы Scorpions в "ВТБ-арене" в Москве.

Как написал Верзилов во вторник вечером в твиттере, они с Никульшиной пришли на концерт Scorpions "по приглашению фронтмена группы", однако перед концертом их задержали "сотрудники Центра Э вместе со вторым оперативным полком".

Причина задержания пока неизвестна. Комментарием МВД "Интерфакс" не располагает.

Верзилов уточнил, что во вторник перед концертом участники Pussy Riot участвовали в обеде с группой Scorpions в честь Михаила Горбачева и падения Берлинской стены.

Pussy Riot Scorpions Москва

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