Участников Pussy Riot задержали в Москве на концерте Scorpions

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Двух участников группы Pussy Riot - Петра Верзилова и Веронику Никульшину - задержали на концерте немецкой рок-группы Scorpions в "ВТБ-арене" в Москве.

Как написал Верзилов во вторник вечером в твиттере, они с Никульшиной пришли на концерт Scorpions "по приглашению фронтмена группы", однако перед концертом их задержали "сотрудники Центра Э вместе со вторым оперативным полком".

Сотрудники Центра Э вместе с 2 оперативным полком принеслись толпой по коридорам ВТБ Арены задерживать меня и Нику перед концертом Scorpions, на который мы пришли по приглашению фронтмена группы. Ад как он есть! pic.twitter.com/tdB6zmqUMM — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) November 5, 2019

16.00 - участвуешь в обеде с группой Скорпионз в честь Горбачёва и падения Берлинской стены, тебя приглашают на концерт

20.00 - Эшники задерживают тебя на концерте Скорпионз — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) November 5, 2019

Причина задержания пока неизвестна. Комментарием МВД "Интерфакс" не располагает.

Верзилов уточнил, что во вторник перед концертом участники Pussy Riot участвовали в обеде с группой Scorpions в честь Михаила Горбачева и падения Берлинской стены.