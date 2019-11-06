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Влюбленный телефонный террорист получил условный срок за "минирование" аэропорта Волгограда

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В Волгоградской области Михайловский суд приговорил к условному сроку местного жителя за ложный звонок об угрозе взрыва в международном аэропорту Волгограда. Этим звонком он хотел помешать своей девушке уехать от него. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

"Судом установлено, что 10 января 2019 года обвиняемый, поругавшись со своей девушкой, и не желая, чтобы она улетела на самолете из Волгограда к месту своего постоянного жительства, позвонил в службу экстренного реагирования и сообщил о готовящемся взрыве в международном аэропорту Волгограда", - говорится в пресс-релизе.

Аэропорт проверили, бомбу не нашли.

Подсудимый полностью признал вину. Суд признал его виновным в передаче заведомо ложного сообщения о теракте.

Волгоградская область Волгоград Михайловский суд

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