Один человек погиб в результате пожара на ювелирном заводе в Костромской области

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В результате пожара на ювелирном заводе в поселке Красное-на-Волге Костромской области погиб один человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службу ГУ МЧС по региону.

43-летний охранник предприятия умер в машине скорой помощи. "Он надышался угарным газом, медики не сумели его спасти", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что этот охранник обнаружил возгорание и вызвал спасателей.

В МЧС отметили, что пожар произошел в переходе между зданиями производства и сбыта, оборудование завода не пострадало.

Предварительно установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Ранее сообщалось, что возгорание на территории ювелирного завода Diamant произошло около 01:00 в среду. Пожар был ликвидирован к 05:50.