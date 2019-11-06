Из правительства ушел куратор "мусорной реформы"

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Замминистра природных ресурсов Владимир Логинов ушел в отставку по собственному желанию. Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил его от должности, говорится в материалах правительства. СМИ называют Логинова куратором "мусорной реформы".

В ноябре 2018 года Логинов стал заместителем министра с обязанностями по контролю над работой департамента госполитики в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности. Также он координировал недавно созданный департамент государственной политики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления.

В Минприроды заявили, что кандидат на замену Логинова уже представлен правительству.

Мусорная реформа началась в большинстве регионов России в январе 2019 года. Она предполагает изменение системы обращения с твердыми коммунальными отходами в части их сбора, сортировки и переработки. Также она предусматривает создание единых региональных операторов по работе с мусором.