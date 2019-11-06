Поиск

В Мордовии 16 заключенных отказывалась от завтрака в знак протеста

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Управление ФСИН по Мордовии опровергло информацию СМИ о 70 заключенных колонии номер 7 республики, которые якобы объявили голодовку, отметив, что от завтрака отказались только 16 осужденных.

По данным пресс-службы УФСИН, 5 ноября 16 человек, находящихся в штрафном изоляторе (ШИЗО) и помещении камерного типа (ПКТ), отказались от утреннего приема пищи, что "носило демонстративно-шантажный характер": они не хотели "выполнять законные требования администрации учреждения". При этом на следующий день осужденные прекратили голодовку и начали есть.

В ведомстве отметили, что эти заключенные - нарушители режима отбывания наказания, осужденные за тяжкие преступления (разбой, бандитизм, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, незаконный оборот наркотиков и вымогательство). О ситуации поставили в известность прокуратуру.

На сайте мордовского УФСИН сообщается, что колония номер 7 расположена в поселке Сосновка Зубово-Полянского района республики.

Мордовия ФСИН

Новости
Убийство главы центра "Э" Ингушетии в Москве

Установлена личность предполагаемого убийцы главы ЦПЭ Ингушетии

Установлена личность предполагаемого убийцы главы ЦПЭ Ингушетии

Набиуллина рассказала о первом штрафе за просрочку подключения к СБП

Набиуллина рассказала о первом штрафе за просрочку подключения к СБП

Из правительства ушел куратор "мусорной реформы"

Лавров выступил против отзыва аккредитаций у Deutsche Welle и других иностранных СМИ

Бывшего следователя МВД будут судить за хищение изъятых миллионов

Сечин допустил увеличение дивидендов "Роснефти" после сильного квартального отчета

Мосгорсуд подтвердил родительские права участвовавших в акции 27 июля супругов

Что случилось этой ночью: среда, 6 ноября

Правительство определило угрозы устойчивому Рунету

Правительство определило угрозы устойчивому Рунету

Гособвинение попросило суд перенести решение по ходатайству об исключении доказательств в деле бизнесмена Израйлита

Гособвинение попросило суд перенести решение по ходатайству об исключении доказательств в деле бизнесмена Израйлита
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');