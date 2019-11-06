В Мордовии 16 заключенных отказывалась от завтрака в знак протеста

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Управление ФСИН по Мордовии опровергло информацию СМИ о 70 заключенных колонии номер 7 республики, которые якобы объявили голодовку, отметив, что от завтрака отказались только 16 осужденных.

По данным пресс-службы УФСИН, 5 ноября 16 человек, находящихся в штрафном изоляторе (ШИЗО) и помещении камерного типа (ПКТ), отказались от утреннего приема пищи, что "носило демонстративно-шантажный характер": они не хотели "выполнять законные требования администрации учреждения". При этом на следующий день осужденные прекратили голодовку и начали есть.

В ведомстве отметили, что эти заключенные - нарушители режима отбывания наказания, осужденные за тяжкие преступления (разбой, бандитизм, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, незаконный оборот наркотиков и вымогательство). О ситуации поставили в известность прокуратуру.

На сайте мордовского УФСИН сообщается, что колония номер 7 расположена в поселке Сосновка Зубово-Полянского района республики.