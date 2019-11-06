В Екатеринбурга из 54-этажной башни эвакуировали почти 3000 человек из-за задымления

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В 54-этажном бизнесцентре "Высоцкий" в Екатеринбурге произошло задымление на 35-м этаже. Из здания вывели 2900 человек, сообщили в УМЧС Свердловской области. Никто не пострадал.

Причиной задымления стало тление отложений пыли в подъемном механизме лифта. Пожарные быстро залили его водой из внутреннего пожарного крана.

Сигнализация в здании сработала в среду днем. В МЧС получили сигнал о задымлении в 13:58 по местному времени (11:58 по Москве). Очевидцы из ресторана "Высоцкий" на 51-м этаже здания сказали, что задымление было небольшим и в комплексе пахло дымом.

Высота башни "Высоцкий" - 198 метров, общая площадь его помещений превышает 117 000 квадратных метров. В администрации Свердловской области отмечали, что небоскреб включен в "Книгу рекордов и достижений России" и "Книгу рекордов Гиннеса" в номинации "Самый высокий многофункциональный комплекс в Урало-Сибирском и Центрально-Азиатском регионах".