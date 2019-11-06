Поиск

В Екатеринбурга из 54-этажной башни эвакуировали почти 3000 человек из-за задымления

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В 54-этажном бизнесцентре "Высоцкий" в Екатеринбурге произошло задымление на 35-м этаже. Из здания вывели 2900 человек, сообщили в УМЧС Свердловской области. Никто не пострадал.

Причиной задымления стало тление отложений пыли в подъемном механизме лифта. Пожарные быстро залили его водой из внутреннего пожарного крана.

Сигнализация в здании сработала в среду днем. В МЧС получили сигнал о задымлении в 13:58 по местному времени (11:58 по Москве). Очевидцы из ресторана "Высоцкий" на 51-м этаже здания сказали, что задымление было небольшим и в комплексе пахло дымом.

Высота башни "Высоцкий" - 198 метров, общая площадь его помещений превышает 117 000 квадратных метров. В администрации Свердловской области отмечали, что небоскреб включен в "Книгу рекордов и достижений России" и "Книгу рекордов Гиннеса" в номинации "Самый высокий многофункциональный комплекс в Урало-Сибирском и Центрально-Азиатском регионах".

Высоцкий МЧС Екатеринбург Свердловская область

Новости

КС запретил регионам произвольно запрещать мирные акции

Задержанный в Италии топ-менеджер ОДК заочно арестован российским судом

Бывшая жена Цеповяза впала в кому

Бывшая жена Цеповяза впала в кому

Главред "Дождя" Перепелова покинет пост с нового года

Суд отказался запретить систему распознавания лиц в Москве

Убийство солдат сослуживцем в Забайкалье

Убивший сослуживцев солдат заявил отцу, что его довели "до крайней точки"

Убийство главы центра "Э" Ингушетии в Москве

Установлена личность предполагаемого убийцы главы ЦПЭ Ингушетии

Установлена личность предполагаемого убийцы главы ЦПЭ Ингушетии

Набиуллина рассказала о первом штрафе за просрочку подключения к СБП

Набиуллина рассказала о первом штрафе за просрочку подключения к СБП

Из правительства ушел куратор "мусорной реформы"

Лавров выступил против отзыва аккредитаций у Deutsche Welle и других иностранных СМИ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');