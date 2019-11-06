В Челябинской области проверят детдом, где забеременели три девушки

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники министерства социальных отношений Челябинской области и следственных органов проверят детский дом, где забеременели три воспитанницы в возрасте 16-17 лет.

В пресс-службе регионального Минсоцотношений "Интерфаксу" сообщили, что в Чесменский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, направлена ведомственная комиссия, которая выяснит, как в учреждении ведется воспитательная работа, и примет дисциплинарные меры.

Все три беременные будут в браке

В министерстве отметили, что одна из беременных воспитанниц в июле вышла замуж за молодого человека из этого же детского дома, и центр сопровождает молодую семью, ей оказывают необходимую помощь.

"Еще две девушки готовятся к браку, уже поданы документы о разрешении заключения брака с воспитанницами на имя директора учреждения", - добавила собеседница агентства. Она отметила, что девушки выйдут замуж "за хороших ребят" - местных жителей.

В свою очередь пресс-служба регионального СУ СКР отмечает, что следователи выяснят обстоятельства произошедшего и дадут уголовно-правовую оценку исполнению обязанностей сотрудниками детдома.