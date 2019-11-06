Путин заявил об успешном противодействии ФСБ зарубежным спецслужбам

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - За девять месяцев 2019 года ФСБ достигла хороших результатов по ряду направлений работы, в частности, в сфере противодействия зарубежным спецслужбам, заявил президент РФ Владимир Путин.

За этот же период сотрудники ФСБ предотвратили 39 преступлений террористической направленности, сообщил Путин в среду в ходе встречи с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских (специальных) званий.

В ходе своего выступления глава государства также отметил работу Службу внешней разведки (СВР) РФ, добавив, что ведомство проводит "системный глубокий анализ ситуации в мире, глобальных и региональных угроз". "Материалы СВР являются основой стратегических решений", - подчеркнул Путин.

Глава государства также отметил эффективную работу Федеральной службы охраны (ФСО). "Отмечу отличную подготовку и дисциплину сотрудников (ФСО - ИФ) при проведении представительного саммита Россия-Африка", - сказал Путин.

В своем выступлении он также коснулся деятельности сотрудников Главного управления специальных программ президента РФ, напомнив, что от их них зависит надежная, стабильная работа органов государственного и военного управления.

В ходе выступления Путин подчеркнул, что кадровые решения, послужившие причиной этой встречи, приняты с учетом профессиональных и деловых качеств собравшихся, и это является оценкой уже достигнутых офицерами результатов в выполнении "серьезных государственных задач".

"Уверен, вы приложите все силы, чтобы достойно справиться и с возросшей служебной нагрузкой", - сказал Путин. Он напомнил, что главная обязанность людей в погонах - "гарантированно защитить Россию, граждан от внешних и внутренних угроз, четко прогнозировать потенциальные вызовы и риски, и последовательно шаг за шагом совершенствовать свою работу".

"В реализации поставленных задач роль высшего командного состава исключительно значима. Рассчитываю на вашу энергию, ответственность, профессионализм и целеустремленность", - сказал Путин, поздравив собравшихся и пожелав им новых успехов в службе.