Более половины россиян заявили о доверии полиции

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Полицейским по-прежнему доверяют больше половины россиян, но этот показатель ниже уровня 2018 года, сообщает ВЦИОМ.

"Сотрудникам полиции своего региона доверяют 54% респондентов. По сравнению с предыдущим годом данный показатель практически не изменился - 57% в 2018 году", - сообщает пресс-служба ВЦИОМ в среду по результатам проведенного исследования.

Вместе с тем, согласно аналогичному опросу ВЦИОМ 2017 года, уровень доверия граждан полиции снизился на 13% (два года назад 67% респондентов высказывали доверие полицейским).

"Наиболее высокие показатели доверия у полиции на транспорте (66%), сотрудников дежурной части (63%), участковых инспекторов (59%), инспекторов по делам несовершеннолетних (57%) и работников уголовного розыска (55%)", - отмечается в сообщении. При этом "определенно не доверяют" полицейским 18% опрошенных, а 21% сообщили, что "скорее не доверяют" им, свидетельствуют данные опроса.

Треть россиян (36%) положительно оценивают работу полиции в их регионе, еще почти половина - средне (47%), 13% относятся к деятельности полицейских плохо или очень плохо, 4% затруднились ответить, сообщает ВЦИОМ.

"Образ полицейского, сложившийся в сознании россиян, скорее положительный. Выбирая из нескольких пар противоположных по значению характеристик, наши соотечественники видят типичного полицейского как "опрятного" (77%), "сильного и крепкого" (56%), "вежливого" (55%), "храброго" (54%) и "работящего" (54%)", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным ВЦИОМ, инициативный всероссийский опрос был проведен 1 ноября 2019 года. В нем принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по случайной выборке номеров объемом 1800 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.